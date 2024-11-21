«Яндекс» сделает из китайского грузовика новый «беспилотник»

В России стартуют продажи обновлённых грузовиков Shacman. Это будут новые версии седельных тягачей Х6000 4x2, Х6000 6x4 и Х6000 4x2 LNG, притом последний — на сжиженном природном газе. Но главным дебютантом стенда китайской марки должен стать беспилотный вариант модели Shacman X6000, над созданием которого работает компания «Яндекс».

© Quto.ru

Беспилотный тягач, оснащён оборудованием, что является собственной разработкой «Яндекса». Оно включает лидары, радары, камеры и систему управления, притом последняя базируется на технологиях искусственного интеллекта.

Программное обеспечение для автономного управления грузовой машиной также разработано отечественным IT-гигантом. Остаётся загадкой, почему основой послужил китайский Shacman X6000, а не отеечственный ГАЗ, КамАЗ, или «Валдай».

В любом случае, массовое появление беспилотников должно повысить эффективность перевозок, минимизировать влияние человеческого фактора и, в перспективе, решить проблему дефицита водителей на рынке труда.

Между тем, оказалась раскрыта дата премьеры нового поколения автобусов ЛиАЗ — это новинка, которую ждут многие российские перевозчики.