«Яндекс» сделает из китайского грузовика новый «беспилотник»

«Яндекс» сделает из китайского грузовика беспилотник
В России стартуют продажи обновлённых грузовиков Shacman. Это будут новые версии седельных тягачей Х6000 4x2, Х6000 6x4 и Х6000 4x2 LNG, притом последний — на сжиженном природном газе. Но главным дебютантом стенда китайской марки должен стать беспилотный вариант модели Shacman X6000, над созданием которого работает компания «Яндекс».
Беспилотный тягач, оснащён оборудованием, что является собственной разработкой «Яндекса». Оно включает лидары, радары, камеры и систему управления, притом последняя базируется на технологиях искусственного интеллекта.
Программное обеспечение для автономного управления грузовой машиной также разработано отечественным IT-гигантом. Остаётся загадкой, почему основой послужил китайский Shacman X6000, а не отеечственный ГАЗ, КамАЗ, или «Валдай».
В любом случае, массовое появление беспилотников должно повысить эффективность перевозок, минимизировать влияние человеческого фактора и, в перспективе, решить проблему дефицита водителей на рынке труда.
Между тем, оказалась раскрыта дата премьеры нового поколения автобусов ЛиАЗ — это новинка, которую ждут многие российские перевозчики.