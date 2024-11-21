У Tesla зафиксирована наивысшая смертность в авариях

Наивысшая смертность в авариях — у автомобилей Tesla. В США исследовали официальную правительственную статистику смертности в авариях, и пришли к неожиданным результатам. Оказывается, фатальных ДТП с участием электромобилей Tesla непропорционально много — вдвое больше, чем в среднем по стране. Причём по отдельным моделям разница ещё больше! Редакций «Мотора» изучила отчёт, чтобы поделиться с читателями главными находками.

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Данные для исследования получены из правительственной базы данных FARS (U.S. Fatality Analysis Reporting System), которую ведёт агентство NHTSA министерства транспорта США (National Highway Traffic Safety Administration, Национальное управление безопасностью движения на трассах).

В выборку попали аварии, произошедшие в период с 2017 по 2022 год с участием современных автомобилей (2018-2022 модельных годов), которые привели к смерти водителя или пассажиров. В среднем по стране вероятность фатального ДТП с такими вводными составляла 2,8 на миллиард машино-километров.

У марки Tesla, однако, количество смертельных аварий оказалось наивысшим по стране: 5,6 на миллиард машино-километров — ровно вдвое больше среднего. На втором месте в антирейтинге оказалась марка Kia с показателем 5,5, Buick — на третьем месте с заметным отрывом (4,8).

Есть и более подробная разбивка — по моделям. Наибольшее количество смертельных аварий — на счету маленького кроссовера Hyundai Venue: 13,9 фатальных ДТП на миллиард машино-километров. Также в топ-10 машин с наибольшим количеством смертельных случае входят: Chevrolet Corvette (13,6), Mitsubishi Mirage (13,6), Porsche 911 (13,2), Honda CR-V Hybrid (13,2), Tesla Model Y (10,6), Mitsubishi Mirage G4 (10,1), Buick Encore GX (9,8), Kia Forte (8,1), Buick Envision (8,0).

Причины попадания большинства моделей в этот печальный рейтинг понятны. Hyundai Venue, Mitsubishi Mirage и Buick Encore GX — маленькие и недорогие машины, которые особенно страдают в столкновениях с огромными внедорожниками и пикапами, популярными в США. Chevrolet Corvette и Porsche 911 — напротив, мощные и быстроходные суперкары: большинство водителей просто не дотягивают до их возможностей.

Попадание в первые строчки рейтинга вовсе не означает, что машина фундаментально небезопасна или имеет конструкцивные недостатки. Например, Tesla Model Y имеет богатый набор ассистентов водителя, а в этом году даже получила от страхового института IIHS награду «Top Safety Pick +».

Почему же Tesla Model Y попала в топ-лист самых опасных автомобилей на американских дорогах? Выскажем свою гипотезу: возможно, дело в сочетании головоломной динамики электромобиля, к которой оказываются не готовы водители, и неплохо настроенного автопилота, на который чересчур полагаются владельцы — но который может подвести в самый неподходящий момент.