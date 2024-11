Exlantix запустит в России мобильное приложение для управления автомобилем

Exlantix пообещала россиянам запустить фирменное мобильное приложение. Китайская марка, которая вот-вот начнет продажи двух своих моделей в России, седана ES и кроссовера ET, готовит приложение для удаленного доступа. В пресс-службе марки рассказали, что приложение, которое даст доступ к системе телематики, уже в разработке. С его помощью можно будет не только управлять определенными функциями машины, но также получать информацию о техническом состоянии автомобиля, а также о его местоположении.

Удаленно можно в один клик блокировать и разблокировать двери, корректировать настройки климатической системы и запускать двигатель. Дистанционная диагностика включает детальную информацию об уровне заряда тяговой батареи, состоянии аккумулятора, давлении в шинах и других ключевых показателях. Помимо всего перечисленного, в приложении можно контролировать местоположение автомобиля в реальном времени. Наконец, система мгновенно уведомит пользователя о любых событиях, связанных с безопасностью машины.

Exlantix также намерен в будущем запустить программу лояльности и добавить в приложение карту зарядных станций с расширенной фильтрацией по типам разъемов и мощности зарядных устройств. Ко всему прочему, в приложении будут появляться новости от компании и специальные предложения.

Ранее этой осенью в России сертифицировали седан Exentix ES — модель получила одобрение типа транспортного средства, документ, который позволяет начать розничные продажи в стране. Премиум-седан предложат с 800-вольтовой батареей емкостью 82 киловатт-часа, которая обеспечит до 530 километров автономного хода. В составе силовой установки — два электромотора общей мощностью 480 лошадиных сил.

Помимо полностью электрической версии, россиянам предложат и гибрид: для него в спецификации для российского рынка заявляются система полного привода, пневмоподвеска с системой постоянного контроля и адаптации жесткости, а также «зимний» пакет, включающий подогрев лобового стекла, боковых зеркал, руля, всех сидений и батареи.

Второй моделью Exlantix для России станет кроссовер ET в версии REEV (range extended electric vehicle) с электромотором и ДВС. У ET 400-вольтовая архитектура и «главный» электромотор, установленный на задней оси. В Китае он развивает 265 лошадиных сил, а пару ему составляет бензиновый ДВС 1.5 на 156 сил. На чистом электричестве батарея емкостью 32 киловатт-часа позволяет проехать 200 километров по китайскому циклу CLTC, а гибридный режим дает 1518 километров хода. С места до 100 километров в час такой ET разгоняется за 7,8 секунды. Максимальная скорость — 180 километрам в час.