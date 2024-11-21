Эксперт назвал основные проблемы внедорожника УАЗ «Патриот»

Подержанный внедорожник «УАЗ Патриот» может доставить своему владельцу немало хлопот, начиная даже с внешнего вида. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

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«Из-за невысокого качества металла «Патриота» коррозия на подержанном автомобиле появляется в моторном отсеке, на днище, дверях и дверных проемах, а также на главном элементе этой машины — раме», — сказал Рязанов.

По словам эксперта, в электрике «УАЗа Патриот» возникают перебои в работе центрального замка, мультимедийной системы, сервоприводов стекол и прочих опций. Причина в коррозии клемм и разъемов, а также небрежно проложенных проводах.

Основные проблемы бензинового атмосферника «ЗМЗ-409» объемом 2,7 литра — нестабильное качество сборки и в отдельных деталях. Наиболее уязвимы гидронатяжители цепи ГРМ, приводные ремни и комплектующие системы охлаждения. Из-за этого постоянно возникают течи антифриза и масла, особенно из-под клапанной крышки, сказал специалист.

Коробка передач у подержанных УАЗов в основном пятиступенчатая механическая от компании Hyundai Dymos. Этот агрегат отличается слабостью выжимного подшипника и пластикового рабочего цилиндра сцепления, а также хронической течью сальника вторичного вала.

В подвеске «Патриота» быстрее всего выходит из строя вкладыши шкворней — уже при 10-15 тыс. километрах пробега. Также ненадежны передние амортизаторы, рулевые тяги и сайлентблоки рессор, отметил Рязанов.