Эксперт высказался по поводу дефицита моторных масел

Начальник центра технических компетенций Sintec Lubricants Роман Сокуев опроверг "Российской газете" информацию, что 80% моторных масел в РФ могут исчезнуть из-за истечения сроков зарубежных сертификатов, которые перестали обновляться после введения санкций.

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"Действительно, сегодня большинству российских производителей получить одобрения и допуски ОЕМ (Original Equipment Manufacturers - производителей оригинального оборудования, автопроизводителей) стало крайне сложно, практически невозможно. В то же время некоторые компании нашли способы подтвердить качество своей продукции на международном уровне, сохранив возможность получать официальные тому подтверждения от автопроизводителей, API, ACEA и других отраслевых ассоциаций.

СМИ написали о том, что отсутствие доступов к таким сертификатам означает невозможность работы на российском рынке. Разумеется, это не так. Одобрения автопроизводителей и отраслевых ассоциаций - безусловный показатель высокого качества моторных масел и других смазочных материалов, но это не является обязательным условием по российскому законодательству.

В то же время Россия, как крупный производитель и экспортёр нефтепродуктов, имеет все основания на разработку собственных стандартов и классификаторов смазочных материалов. Тем более таковыми ранее служили ГОСТы, которые работали, но сегодня потеряли актуальность.

Мы позитивно оцениваем возможный ввод новых российских стандартов, особенно если они будут хорошо проработаны, удобны и понятны как для производителей, так и для потребителей. Такое решение сможет стать реальной альтернативой действующим сегодня зарубежным стандартам.

Понятно, что на адаптацию потребуется разумный переходный период, когда будут действовать и зарубежные, и российские классификации.

Нужно понимать, что отечественный свод критериев качества моторных масел вдобавок станет важным инструментом популяризации российских производителей и будет отражать объективные реалии сегодняшней ситуации на авторынке", - отметил специалист.