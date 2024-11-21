Стали известны цены на корейские кроссоверы KGM в России

В начале ноября стало известно, что автомобили бренда KGM (бывший SsangYong) будут официально продаваться в России. Старт продаж состоится в 2025 году, но цены стали известны уже сейчас.

Ранее "РГ" сообщила, что в Россию привезут четыре модели: Tivoli, Korando, Rexton и Torres. Согласно презентационной брошюре для дилеров KGM, опубликованной сайтом "Автовзгляд", самой доступной в линейке корейского бренда станет кроссовер Tivoli стоимостью 3,4 млн рублей. В числе конкурентов заявлены более доступные Seltos со средней стоимостью 3,2 млн рублей, Solaris HC - 2,85 млн рублей, и Geely Coolray - 2,84 млн рублей.

Родственный KGM Korando оказался дороже китайских конкурентов - 3,9 млн рублей - в лице Jetour Dashing и Jaecoo J7 со средней стоимостью 3,2 и 3,5 млн рублей соответственно. Однако доступнее, чем соотечественники: Hyundai Tucson (4 млн рублей) и Kia Sportage (4,4 млн рублей).

Аналогичная ситуация с KGM Torres - 4,6 млн рублей. Jetour T2 стоит в среднем в России 4,2 млн рублей, Haval Dargo - 3,9 млн рублей. Более крупные Santa Fe от Hyundai и Kia Sorento обойдутся в 6,2 и 5,3 млн рублей.

Рамный внедорожник KGM Rexton оценён примерно в 5,6 млн рублей, что дороже, чем второе поколение Haval H9 - 4,9 млн рублей, но дешевле, чем Exeed VX (6,1 млн рублей), Kia Mohave (7,1 млн рублей) и Hyundai Palisade (7,4 млн рублей).

Важным преимуществом перед корейскими конкурентами у машин KGM будет являться официальная гарантия и сервис.

Ранее "РГ" писала, что KGM планирует локализовать производство авто на территории России.