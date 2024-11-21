Volkswagen снова сокращает зарплаты и отменяет премии

Профсоюз Volkswagen собирается добиться отмены премий руководству компании. В компании Volkswagen кризис – еще в сентябре возник риск закрытия нескольких немецких заводов концерна, а избрание Трампа президентом США грозит обрушить североамериканские продажи.

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Однако в профсоюзе крупнейшего европейского производителя считают, что и массовых сокращений персонала, и остановки предприятий можно избежать. Председатель профсоюза Даниэла Кавалло в преддверии нового этапа переговоров с руководством Volkswagen заявила, что расходы на рабочую силу на самом деле составляют лишь малую часть от 18 млрд долларов, которые руководство VW стремится сэкономить. Поэтому из ситуации можно выйти с минимальными потерями, если снизить заработную плату, а также отменить премии всем сотрудникам компании, включая топ-менеджмент.

Сообщение прозвучало на фоне новостей о том, что расходы VW на рабочую силу значительно выше, чем у других немецких автопроизводителей. Агентство Reuters сообщило, что в Германии Volkswagen тратит на рабочую силу 15,4% доходов, в то время как у Stellantis, BMW и Mercedes-Benz они составляют всего 9,5-11%. Средняя почасовая оплата труда работников VW в стране составляет 66 долларов в час.