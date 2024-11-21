Тотальные проверки водителей на наркотики сочли бессмысленными

Эксперт Шкуматов: нет смысла вводить массовые проверки водителей на наркотики. В России ежегодно десятки тысяч россиян лишаются водительских прав по инициативе прокуратуры из-за того, что встают на учёт у нарколога или психиатра. Поэтому, по мнению руководителя группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, нет никакой необходимости в введении дополнительных тестов при получении медсправки на права.

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Эксперт отметил, что человек, который уже состоит на учёте в диспансере, уже сегодня не может получить водительские права, а прокуратура проверяет данные ежедневно. Поэтому дополнительное регулирование в этой сфере, по мнению Шкуматова, избыточно.

«Не понимаю, зачем нам новый механизм. Процесс получения медицинской справки сейчас включает три этапа. Первая ступень – вам необходимо пройти медицинскую комиссию из врачей, включая окулиста, терапевта, хирурга и так далее. Важно, что пройти это необходимо в лицензированном и аккредитованном медучреждении. Вторая часть – автомобилист приезжает в наркологический диспансер по месту жительства. Если человек стоит на учёте как наркоман, никто ему в эту справку ничего не проставит. Потом то же самое в психиатрическом диспансере, никто печать не поставит, если человек на учёте», — отметил специалист в области.

Он также напомнил, что сегодня прикрыты законодательные лазейки, которые позволяли гражданам, которые живут не по месту регистрации, пройти приём в частной клинике.

«Прокуратура очень активно выявляет тех, кто получил водительское удостоверение без медицинских на то оснований. Десятки тысяч людей каждый год лишаются прав, так как вдруг оказывается, что они стоят на учёте у психиатра или нарколога. При этом отсутствие противопоказаний у психиатра или нарколога не гарантирует, что в течение десяти лет человек не начнет употреблять что-то запрещённое. Поэтому эта работа прокуратуры постоянная и ежедневная. Справку с собой вы возить не обязаны, от неё мало толку. У нас уже есть рабочий механизм — прокурорское реагирование. Если человек попал на учёт в диспансер, прокуратура сразу проверяет, есть ли у него права, удостоверение через суд сразу же отбирают. У нас огромное количество таких дел», — подчеркнул Шкуматов.

Ранее в Национальном союзе автомобилистов (НАС) призвали ввести обязательный тест на наркотики при получении медсправки на водительские права. По заявлению вице-президента организации Яна Хайцеэра, нужно искоренить практику покупки справок, так как этим активно пользуются алкоголики и наркоманы.

Кроме того, общественник призвал создать отдельную базу граждан, которые состоят на учёте у нарколога или психиатра, чтобы отслеживать процесс их излечения.