Lotus следом за остальными марками пересмотрел планы по отказу от ДВС

Еще один автопроизводитель отказался от полной электрификации. Стратегию электрификации пересмотрел Lotus, который принадлежит холдингу Geely и выпускает люксовые спортивные автомобили. Изначально предполагалось, что Lotus полностью откажется от ДВС к 2028 году — последним Лотусом с двигателем внутреннего сгорания должна была стать Emira. Но вместо этого компания решила сосредоточиться на гибридах с увеличенным запасом хода.

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В 2019 году Lotus представил Evija, первый в истории марки электрический гиперкар и первую полностью новую модель за 11 лет. А уже в 2020-м компания поспешила заявить, что намерена отказаться от ДВС и перейти на выпуск электрокаров к 2028 году. Emira должна была стать последней моделью марки Lotus с двигателем внутреннего сгорания.

Теперь же, как пишет британский Autocar, эти планы были пересмотрены — причиной, как нетрудно догадаться, стал слабый спрос на электромобили в люксовом сегменте. На прошедшем автосалоне в Гуанчжоу генеральный директор Lotus Фэн Цинфэн заявил, что компания сосредоточится на разработке «супергибридной 900-вольтовой технологии» с турбодвигателем в составе установки и «мгновенной зарядкой батареи». Общий запас хода таких гибридов будет превышать тысячу километров.

В недавнем интервью Wall Street Journal Цинфэн эти планы подтвердил. При этом пока нет информации о том, какие именно модели получат новую гибридную силовую установку. Motor1.com предполагает, что бензоэлектрические версии могли бы появиться у Eletre и Emeya.