Эксперт назвал семь признаков того, что машину пора ремонтировать

Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов на панели приборов, посторонних шумов, снижения уровня технических жидкостей и в ряде других случаев. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

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«Сообщение об ошибке, приближающемся ТО, необходимости проверить какой-либо узел — самые очевидные признаки, что есть вероятность поломки или неисправность уже появилась. В таком случае следует сразу загнать машину на диагностику. Посторонний звук в подвеске, двигателе, коробке передач или другой части автомобиля – также верный сигнал того, что нужно проверить его состояние», — перечислила Трушкова.

По ее словам, не стоит откладывать визит в автосервис в случае отказа кондиционера, омывателя, подогревов и других функций. Снижение уровня технических жидкостей свидетельствует о появлении течи или крупной неисправности агрегата, уточнила эксперт.

Также Трушкова порекомендовала не игнорировать сроки регламентного ТО, регулярно мыть автомобиль для удаления грязи и реагентов, а также установить зимние шины, если это еще не сделано.