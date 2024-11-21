УАЗ запатентовал руль для обновленного "Патриота"

В базе Роспатента появились изображения рулевого колеса автомобиля, которое, по предположениям "РГ", имеет отношение к обновлённому УАЗ "Патриот".

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Патентообладателем выступает Ульяновский автозавод, и больше никаких подробностей о детали документы не предоставляют.

"Это один из близких к правде вариантов рулевого колеса с подушкой безопасности и без клавиш управления бортовыми системами", - сообщил "РГ" источник на УАЗе. Он также добавил, что похожий по конфигурации руль будет внедрён с большой степенью вероятности "ориентировочно летом".

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Неделей ранее "Соллерс" сообщил о планах по запуску новых модификаций УАЗ "Патриот": предполагается, что внедорожник оснастят новой 6-ступенчатой МКП, а также новым дизелем, в пару которому будет предложен в том числе и "автомат".

Модернизированная версия "Патриота" может быть представлена в ноябре 2025 года.