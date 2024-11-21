$100.22+0.18105.81+0.08
Войти в почту

Хотите подарить любимой машину на Новый год? Юрист знает, как сделать это законно

Автоюрист Гейдорф рассказал о юридических нюансах регламента дарения автомобиля.

Юрист рассказал, как законно подарить машину
© За рулем

Процесс дарения автомобиля требует соблюдения определенных юридических формальностей, выполнение которых позволит избежать проблем. Об этом заявил директор правового департамента компании «Рольф» Юрий Гейдорф.

«В России передача машины в дар регулируется Гражданским кодексом РФ, и для оформления подарка необходимо составить договор дарения, а также переоформить автомобиль на нового владельца в Госавтоинспекции», – объясняет юрист.

Договор дарения включает: паспортные данные дарителя и получателя, подробные характеристики машины (марка, модель, VIN, год выпуска), информацию о передаче прав собственности. После заключения договора новому владельцу нужно зарегистрировать автомобиль на свое имя. Для этого в ГАИ нужно представить: паспорт нового владельца, оригинал договора дарения, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО.

«Если даритель и получатель не являются близкими родственниками (в соответствии с Налоговым кодексом РФ), новый владелец обязан уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от стоимости автомобиля. Если вы дарите автомобиль родственнику, убедитесь, что родственная связь официально подтверждена, чтобы избежать налогообложения», – советует юрист.

Полис ОСАГО нужно переоформить на нового владельца, его цена будет зависеть от возраста и водительского стажа получателя. Для передачи машины с текущими номерами нужно указать об этом в заявлении при переоформлении. Обязательно нужно проверить в ГАИ или у нотариуса, что автомобиль не находится в залоге и у него нет штрафов или ограничений, подытожил Гейдорф.

Автособытия
ГИБДД