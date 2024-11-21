Юрист рассказал, как законно подарить машину

Автоюрист Гейдорф рассказал о юридических нюансах регламента дарения автомобиля.

Процесс дарения автомобиля требует соблюдения определенных юридических формальностей, выполнение которых позволит избежать проблем. Об этом заявил директор правового департамента компании «Рольф» Юрий Гейдорф.

«В России передача машины в дар регулируется Гражданским кодексом РФ, и для оформления подарка необходимо составить договор дарения, а также переоформить автомобиль на нового владельца в Госавтоинспекции», – объясняет юрист.

Договор дарения включает: паспортные данные дарителя и получателя, подробные характеристики машины (марка, модель, VIN, год выпуска), информацию о передаче прав собственности. После заключения договора новому владельцу нужно зарегистрировать автомобиль на свое имя. Для этого в ГАИ нужно представить: паспорт нового владельца, оригинал договора дарения, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО.

«Если даритель и получатель не являются близкими родственниками (в соответствии с Налоговым кодексом РФ), новый владелец обязан уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от стоимости автомобиля. Если вы дарите автомобиль родственнику, убедитесь, что родственная связь официально подтверждена, чтобы избежать налогообложения», – советует юрист.

Полис ОСАГО нужно переоформить на нового владельца, его цена будет зависеть от возраста и водительского стажа получателя. Для передачи машины с текущими номерами нужно указать об этом в заявлении при переоформлении. Обязательно нужно проверить в ГАИ или у нотариуса, что автомобиль не находится в залоге и у него нет штрафов или ограничений, подытожил Гейдорф.