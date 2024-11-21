Названы самые покупаемые шины в России

Названы самые дорогие шины в России. В России растет спрос на шины отечественного, а также южнокорейского и китайского производства. Средний чек на зимние шины составляет 30 тысяч рублей. Наибольшее количество проданных покрышек на данный момент зафиксировано в Москве и Подмосковье, Свердловской области, Пермском крае, Татарстане и Санкт-Петербурге, сообщают «Автоновости дня».

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Большей популярностью в России пользуются китайские шины. За год спрос на них вырос на 125%. На российские и южнокорейские на 27% и 26% соответственно. На 19% выросла потребность россиян на итальянские покрышки.

Самыми дорогими шинами в нашей стране называют французские, стоимость которых достигает почти 65 тысяч рублей. Несколько дешевле обходятся шины из Германии и Японии, средняя стоимость которых 39 600 и 39 250 рублей за единицу соответственно.

Ранее были названы автомобили, которые приобретают молодые россияне. Changan предпочитают большинство российских водителей нового поколения. Эксперты говорят, что для молодых водителей, как правило, важны не бренд и страна производства, а цена и то, что они получают за эти деньги. Кроме того, новое поколение не считают нужным тратить очень большие деньги на машину.