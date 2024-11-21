Обновленный Genesis GV70 получил специальную версию для США

Марка Genesis обновила кроссовер GV70 для США. Американский вариант модели повторил южнокорейский и получил тот же набор улучшений — от широкоформатного дисплея на органических светодиодах до переключателя режимов движения Terrain Mode с настройками для снега, песка и грязи.

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На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе компания Genesis показала обновленные кроссоверы GV70 и Electrified GV70 для американского рынка. Оба появится у местных дилеров в первой половине 2025 года и отличаться от предшественников будут не только слегка измененной внешностью, но и перечнем оборудования. Среди прочего, это переключатель режимов движения Terrain Mode с профилями для снега, песка и грязи и OLED-панель диагональю 27 дюймов от старшего GV80. В этом плане американский GV70 повторил представленный ранее южнокорейский.

© Genesis

Для топливных кроссоверов 2026 модельного года предложат десять цветов кузова, в том числе новый Ceres Blue, названый как одна из карликовых планет в поясе астероидов, и четыре варианта обивки кожей «наппа». У батарейного Electrified GV70, в свою очередь, палитра будет состоять из шести кузовных красок и четырех цветовых схем салона. Опознать рестайлинговые машины можно будет по другой решетке Crest Grille с узором G-Matrix, MLA-фарам и фонарям. Колеса у них тоже новые — «в базе» 19 дюймов, за доплату — 21.

© Genesis

Помимо установки OLED-панели, GV70 улучшили работу систем голосового управления и обновлений «по воздуху». Бесключевой доступ Smart Key научился работать с задними дверьми, а у Electrified GV70 вдобавок появился зарядный порт North American Charging Standard (NACS). В оснащение также вошли акустика Bang & Olufsen, трехзонный климат-контроль и система Highway Body Motion Control, снижающая продольную раскачку при разгонах и торможениях. В гамме двигателей — «тубочетверка» 2.5 (304 л.с.) и V6 3.5 (380 л.с.), тогда как Electrified GV70 положена двухмоторная установка (489 л.с.) с батарей емкостью 84 киловатт-часа.