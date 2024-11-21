Ford снова уволит несколько тысяч сотрудников в Европе

Ford предупредил о массовых сокращениях в Европе. На фоне падения спроса на электрокары американский производитель собирается уволить порядка четырех тысяч европейских сотрудников, пишет The Guardian. Это 14 процентов от всего персонала Ford в регионе. Около 2900 человек уволят в Германии, автопром которой погрузился в кризис, 800 — в Великобритании и 300 — в других странах. Вместе с тем автогигант сократит производство на заводе в Кёльне, в переоборудование которого под электрокары вложенымиллиарды долларов.

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По плану Ford, массовые увольнения в Европе будут завершены в концу 2027 года. В местном штате компании останется порядка 24 тысяч сотрудников.

«Это тяжелый день для Ford в Европе, но в нынешней ситуации такие меры необходимы», — сказал Питер Годселл, вице-президент европейского подразделения Ford.

Компания также сократит объемы выпуска электрокаров Explorer и Capri, спрос на которые оказался слабее, чем ожидалось. Обе модели выпускают на заводе в Кёльне, модернизация которого стоила Ford около двух миллиардов долларов.

Ford — далеко не единственный крупный автопроизводитель, стремящийся сократить издержки, в то время как продажи «электричек» снижаются и рынок осваивают новые конкуренты из Азии. С января по сентябрь 2024 года доля Ford на европейском рынке снизилась с 4,1 до 3,3 процента, подсчитали в Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

О шатком положении завода в Кёльне стало известно еще на прошлой неделе. Сообщалось, что из-за снижения продаж «батарейного» транспорта на предприятии введут неполный рабочий день по крайней мере до Рождества. Теперь же оказалось, что ситуация куда серьезнее.