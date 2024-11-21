Toyota показала концепт нового электроседана 2025 года

Toyota и GAC представила электроседан bZ7. Модель пойдет в серию уже в следующем, 2025 году. Габаритная батарейная новинка пока представляет собой концепт-кар, однако уже в следующем году совместное японо-китайское предприятие собирается наладить массовое производство модели. При этом технические характеристики нового электрокара пока неизвестны.

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Toyota bZ7 отчасти напоминает батарейный седан bZ3, который уже доступен для покупки в Китае. Однако новинка выглядит заметно крупнее и престижнее своего предшественника. Дизайн модели выполнен в стиле современных фастбеков, которые отличает отсутствие четкого выделения формы багажника.

© Dongchedi

© Dongchedi

© Dongchedi

© Dongchedi

Кроме того, концепт-кар отличается рельефным капотом и строгими линиями кузова, а также контрастной крышей. При этом головная оптика выполнена в стилистике актуального поколения Toyota Prius. Технические характеристики будущей новинки компании пока не разглашают.

В конце апреля компания Toyota показала на автосалоне в Пекине новый электрокроссовер bZ3C и батарейный вседорожник. Обе модели японские инженеры разработали совместно со специалистами концерна GAC для китайского рынка.