Эксперт рассказал причину агрессии у водителей на дорогах

Психолог Елена Ильина объяснила причину растущей агрессии на дорогах. По мнению специалиста, враждебность и неадекватность водителей — это отражение повседневной жизни человека. Есть те, кто не в состоянии контролировать вспышки гнева, и даже не осознают наличие такой проблемы у себя. У кого-то в жизни случился длительный стресс или сложные жизненные обстоятельства.

У многих, как показывает статистика, хроническая усталость, которая со временем только усугубляется и проявляется в том числе вспышками немотивированной агрессии.

Всё усиливается в разы, когда человек садится за руль и оказывается в оживленном потоке машин, а ещё хуже — в пробке. К напряжённому состоянию добавляется ощущение опасности, скорости и спешки, а также гормон адреналин, который усугубляет состояние водителя, который начинает активно агрессировать, объясняет эксперт.

Ранее эксперт заявил, что разрешённая скорость для СИМ не должна превышать 8 км/ч. Дело не в возрасте тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, а в скорости транспортного средства, говорит он. Специалист напомнил о существаовании национального стандарта электрических СИМ. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов уверен, что запрет на управление электросамокатами подросткам младше 16 лет не решит проблему наездов на пешеходов.