В России создадут систему кибербезопасности для автомобилей

Минпромторг заказал экспертно-аналитическое исследование, в рамках которого будут подготовлены предложения по созданию в России национальной системы кибербезопасности для автомобилей, узнала «Газета.Ru».

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В рамках исследования планируется разобрать инциденты в сфере кибербезопасности транспорта и классифицировать их, предлагается создать методы анализа защиты программного обеспечения электронных блоков управления (ЭБУ) автомобилей и проанализировать законодательство в этой сфере.

Результаты исследования сможет использовать само министерство, автопроизводители, разработчики электронных компонентов и испытательные лаборатории.

Эксперты по кибербезопасности объясняют, что хакеры могут внедриться в систему управления двигателем автомобиля, отключить тормоза или украсть из медиасистемы машины контент и персональные данные.

О том, какими еще проблемами автомобилям угрожают хакеры и как российские власти планируют обеспечивать кибербезопасность машин, читайте в материале «Газеты.Ru»