В России появился в продаже новый кроссовер Nissan Qashqai по цене от ₽2,8 млн.

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В Россию продолжают поставлять кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения по параллельному импорту, цена автомобиля сейчас начинается от 2 790 000 рублей. «Официальные китайцы» обычно стоят дороже: Geely Coolray в комплектации выше базовой стоит от 2 823 190 рублей, Changan CS 55 Plus в «средней» версии стоит от 2 849 900 рублей. За указанную сумму Qashqai 2024 г. в. продает салон из Воронежа.

Под капотом этого экземпляра 2,0-литровый 140-сильный атмосферник, вариатор. Привод передний. У авто кожаный салон, бесключевой доступ, медиасистема с крупным экраном и прочие опции.

Большинство выставленных на продажу Nissan Qashqai оснащены 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 144 л.с. и вариатором. В Москве такой автомобиль стоит от 3 100 000 рублей, в Нижнем Новгороде от 3 190 000 рублей, а у официального дилера Nissan в Воронеже цена начинается от 3 360 000 рублей.