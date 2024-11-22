Mitsuoka выпустит крутой хэтчбек M55 на базе Honda Civic

Пятидверку с дизайном в стиле ретро выпустят лимитированным тижом. Модель будет доступна в единственной комплектации с турбомотором 1.5 и механикой. Цена уже объявлена.

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В прошлом году небольшая японская фирма Mitsuoka отпраздновала 55-летие. Напомним, компания славится машинами с ностальгическим дизайном, которые сделаны на базе моделей крупных производителей. Так вот, к своему юбилею Mitsuoka подготовила концептуальный хэтчбек M55, вдохновленный американскими масл-карами из 1970-х. Представляя шоу-кар, марка отдельно заявила о том, что у нее нет планов довести его до серии. Но одновременно на специальном сайте, посвященном новинке, была запущена форма обратной связи. А в начале года нынешнего Mitsuoka объявила, что все же выпустит M55, ведь концепт собрал множество положительных откликов.

Теперь же дебютировал серийный хэтч. Вернее, мелкосерийный, так как его тираж составит всего 100 экземпляров, причем клиентам будет доступна единственная комплектация под названием Zero Edition.

Донором для Mitsuoka M55 стал хэтчбек Honda Civic актуального поколения (в Японии Civic-седан не продают). Товарный вариант практически полностью сохранил дизайн предвестника, и с исходной Хондой внешне «эмку» не перепутаешь. У модели Mitsuoka свои бамперы, радиаторная решетка и оптика, на багажной двери есть ребристая накладка. Цвет кузова выбрать не получится – все машины будут окрашены в серебристый металлик.

Длина Mitsuoka M55 равна 4735 мм против 4560 мм у рестайлингового Honda Civic для японского рынка. Ширина увеличена на 5 мм до 1805 мм. Высота и колесная база у машин совпадают – 1415 и 2735 мм соответственно. Новинка Mitsuoka имеет 18-дюймовые колеса.

Внутри же хэтч M55 практически дословно повторил Civic, разве что заменили эмблему, плюс у кресел другая обивка. В списке стандартного оборудования версии Zero Edition значатся мультимедиа с 9-дюймовым планшетом, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Mitsuoka M55 оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 от Civic для Японии, мотор выдает те же 182 л.с. и 240 Нм. При этом хэтчбек Mitsuoka укомплектован шестиступенчатой механикой, тогда как обычный Honda Civic с таким двигателем на родине марки после рестайлинга бывает исключительно с вариатором (6МТ там положена «подогретой» RS-версии с перенастроенной подвеской). Хэтч Хонды еще предложен с гибридной установкой e:HEV на основе атмосферника 2.0. Привод у M55 и Civic только передний.

К слову, в Mitsuoka отметили, что впоследствии могут выпустить пятидверку с 1.5T и вариатором, а также гибридную версию.

Цена Mitsuoka M55 Zero Edition – 8 085 000 йен, что эквивалентно примерно 5,2 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, Honda Civic стоит 3 448 500 – 4 307 600 йен (2,2 млн – 2,8 млн рублей). Прием заказов на M55 откроется в пятницу, 22 ноября. Формально он продлится до 19 января 2025 года, но число заявок ограничено 350. Вдобавок право на покупку одной машины из тиража в 100 штук разыграют в лотерею. Старт поставок намечен на середину следующего года.