Рабочие Volkswagen готовы на уступки ради сохранения заводов в Германии

Рабочие Volkswagen предложили компромиссное решение руководству автоконцерна. Они готовы пожертвовать прибавкой к зарплате и различными бонусами на ближайшие пару лет, если компания откажется от закрытия заводов в Германии. Если сокращения продолжатся, то производитель столкнётся с «‎исторической битвой», заявил профсоюз.

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В руководстве компании поддержали факт диалога и открытость профсоюзов по вопросу решения проблем финансирования и производительности. При этом всё равно остаётся открытым вопрос закрытия заводов. Стоит напомнить, что автогигант добивается сокращения расходов на 17 миллиардов долларов.

Представитель профсоюза IG Metall Торстен Грёгер заявил, что, если руководство продолжит настаивать на закрытии заводов, рабочие Volkswagen начнут забастовки на большинстве немецких заводов Volkswagen.

Ранее стало известно, что в России в 6 раз выросли продажи подключаемых гибридов. Число марок плагин-гибридов за год увеличилось с 16 до 24, а модельный ряд — с 32 до 59. С января по октябрь этого года в стране было продано 31 700 новых подключаемых гибридных легковых автомобилей, что в 6,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было реализовано всего 5 100 единиц.