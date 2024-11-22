Ferrari SF90 получил пакет для увеличения мощности

Ferrari SF90 Stradale, дебютировавший в 2019 году, получил впечатляющий тюнинг от специалистов Road Show International. Новая версия этого гиперкара сочетает в себе повышенную мощность и эксклюзивный стиль, что позволяет ему уверенно конкурировать с Lamborghini Revuelto.

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После доработок мощность SF90 увеличилась до 1 036 л.с., что на 50 л.с. больше, чем у стандартной модели. Разгон до 100 км/ч теперь занимает всего 2,3 секунды, что делает автомобиль ещё более динамичным.

Внешний вид гиперкара выделяется изысканным оттенком Pearl Bianco, а яркий салон выполнен в насыщенном Rosso. Модификация включает затемнённую оптику, керамическую защиту кузова, мощную аудиосистему и уникальные логотипы на ковриках. Эти RS-элементы придают автомобилю ещё больше премиальности.

Как подчеркивает издание 32CARS.RU, обновлённый SF90 Stradale подтверждает свою конкурентоспособность в мире гиперкаров, разжигая соперничество с Lamborghini. Что предпочтете вы — утонченную грацию Ferrari или неукротимую мощь Revuelto?