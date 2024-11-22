Nissan сократит почти 9000 сотрудников по миру

Компания Nissan объявила о значительном сокращении штата в рамках глобального плана оптимизации. В США около 6% сотрудников, а это примерно 1000 человек из 17 000, приняли предложение о раннем выходе на пенсию. Эти меры являются частью мировой программы, предусматривающей сокращение 9 000 рабочих мест.

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Основной причиной таких решений стало снижение продаж на ключевых рынках, включая Китай и Северную Америку, что заставило автопроизводителя пересмотреть свои бизнес-процессы. В дополнение к сокращению персонала Nissan планирует уменьшить производственные мощности на 20% и сосредоточиться на повышении эффективности.

Ранее компания уже снижала прогноз годовой прибыли на 70%, что вызвало обеспокоенность в отрасли. Как отмечает издание SPEEDME.RU, эти меры направлены на сокращение затрат и адаптацию к новым рыночным условиям. Несмотря на сложности, Nissan намерен укрепить позиции на стратегически важных рынках и стабилизировать своё положение.