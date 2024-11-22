Вспоминаем легендарный BMW 1800 TI SA

BMW 1800 TI SA — это значимая веха в истории бренда, которая сочетает гоночное наследие с адаптацией к специфическим рынкам. Созданная как специальная версия для автоспорта, TI SA достигла успеха не только на трассах, но и за их пределами, включая уникальную модификацию для Южной Африки.

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В начале 1960-х годов BMW представила модель 1800 SA, специально разработанную для рынка Южной Африки. Аббревиатура "SA" расшифровывалась как "Sudafrika" (Южная Африка на немецком) и подчеркивала ориентацию автомобиля на местных покупателей. Эти автомобили имели праворульное исполнение, а фары были модифицированы в соответствии с региональными правилами.

BMW 1800 SA оснащалась 1,8-литровым двигателем мощностью 90 л.с. Интересный факт: "Sonder Ausführung" в переводе означает "особая версия". В Европе модельный ряд BMW 1800 уже привлекал внимание. Выпущенная в 1963 году стандартная версия 1800 TI (Turismo Internationale) предлагала двигатель мощностью 90 л.с. Однако BMW решила пойти дальше, создав ориентированную на автоспорт модификацию TI SA. Представленный в 1964 году BMW 1800 TI SA был разработан для энтузиастов автоспорта и частных гоночных команд.

Первоначально планировалось выпустить 500 экземпляров TI SA, но было произведено только 200, что делает эту модель редким автомобилем. BMW 1800 TI SA получил множество модификаций для повышения производительности: • Двигатель: 1,8-литровый рядный четырехцилиндровый с двумя карбюраторами Weber DCOE 45, мощностью 130 л.с. и крутящим моментом 157 Нм при 6500 об/мин. • Трансмиссия: 5-ступенчатая механическая коробка передач от Getrag с короткими передаточными числами. • Подвеска и тормоза: Амортизаторы Koni, жесткие пружины, усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости (19 мм спереди и 17 мм сзади), увеличенные дисковые тормоза. • Опция: Дифференциал повышенного трения с блокировкой 75%. • Динамика: Максимальная скорость 180 км/ч, разгон до 100 км/ч за 9 секунд. • Масса: 1 040 кг. • Габариты: Длина 4 500 мм, ширина 1 710 мм, высота 1 450 мм.

TI SA был максимально облегчён: отсутствовали бамперы и декоративные колпаки на колесах, топливный бак объемом 105 литров был предназначен для гонок на выносливость, а интерьер включал спортивные сиденья и тахометр. Модель комплектовалась 14×5-дюймовыми колесами с шинами Dunlop, а кузовные панели изготовлялись из более тонкой стали для снижения веса. Единственным доступным цветом был немецкий гоночный серебристый. BMW 1800 TI SA доказал свою ценность на гоночных трассах. Модель сыграла ключевую роль в успехах BMW в автоспорте 1960-х годов, включая второе место в гонке на выносливость "24 часа Спа". В 1964 году Хуберт Хане завоевал национальный чемпионат Германии на TI SA, закрепив за автомобилем репутацию гоночного автомобиля.