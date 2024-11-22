Президент АвтоВАЗа рассказал об установке АКПП на «Ниву»

Компания «АвтоВАЗ» не планирует оснащать автоматической коробкой передач автомобиль «Нива». Об этом сообщил ТАСС президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

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«Нет, таких планов нет», — сказал он на форуме-выставке «Транспорт России».

По словам Соколова, технически это можно сделать, однако вряд ли это будет востребовано у покупателей.

20 ноября сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали доступны для заказа автомобили Lada. Предлагаются автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев. Новая Lada Niva Legend будет стоить в Дубае 70 тыс. дирхамов (1,9 млн рублей).

До этого стало известно, что в октябре 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 42,9 тыс. автомобилей. Было продано почти 19,9 тыс. Lada Granta, 9 тыс. Vesta, 2,7 тыс. универсалов и фургонов Largus, а также 5 тыс. и 4,8 тыс. внедорожников Niva Legend и Niva Travel соответственно.