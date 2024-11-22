Эксперт рассказал, как восстановить ветровое стекло подручными средствами

«За рулем» рассказал про домашние средства для удаления царапин на стеклах машин. Поцарапать стекло можно при неправильной мойке или неосторожном использовании скребка для очистки от наледи. Даже работа стеклоочистителей со временем приведет к появлению потертостей на ветровом стекле. Но… Устранить эти мелкие царапины можно самостоятельно, причем подручными средствами.

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Как известно, состояние ветрового (лобового) стекла – это не только эстетический вид автомобиля, но и безопасность вождения. В случае серьезных повреждений стекла потребуется его замена. Мелкие же царапины удаляются двумя средствами, которые хорошо всем знакомы.

Паста ГОИ

Для использования пасты потребуется мягкая ткань, смоченная в бензине или керосине. Перед началом работы на стекло необходимо нанести тонкий слой машинного масла. Процесс полировки потребует от вас терпения и периодического натирания тряпки пастой ГОИ. Ускорить работу можно при помощи войлочного круга и шлифовальной машинки. Если царапины образовались не на всей поверхности стекла, то остальную его часть можно заклеить малярным скотчем.

Зубная паста

Для удаления мелких царапин с поверхности стекла подойдет отбеливающая зубная паста. После нанесения ее на мягкую ткань полировка стекла производится легкими круговыми движениями. Выбирайте дешевые отбеливающие пасты – в их составе содержится более агрессивный абразив. Улучшить эффект от полировки стекла можно добавив к зубной пасте небольшое количество пищевой соды. Для профилактики, чтобы уменьшить износ лобового и других стекол автомобиля, натирайте их раз в неделю специальным недорогим средством – антидождем. Благодаря ему наледь будет легче отставать от поверхности, а капли воды – скатываться, не оставляя следов.