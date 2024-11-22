Новый Omoda C5 оказался дороже старого кроссовера

Стали известны цены на обновлённый кроссовер Omoda C5, который отличается от предшественника лишь косметическими изменения передней части - иной рисунок решётки и изменённый бампер, а также фарами с более тонкими L-образными ДХО. Несмотря на малый объём изменений в дизайне и минимальных отличиях по опциональному составу модель стала дороже: "Российская газета" узнала, сколько стоит новинка, и чем обусловлена корректировка стоимости.

© Российская Газета

Цена на базовую версию Fun с передним приводом выросла с 2 319 900 до 2 519 900 рублей. Силовой агрегат прежний - связка мотора 1.5 литра мощностью 147 л.с. и вариатора. При беглом изучении состава комплектации можно отметить, что новинку лишили, например, системы остановки/запуска двигателя "Старт-стоп", но зато оснастили беспроводной зарядкой.

Переднеприводные версии Lifestyle и Ultimate стоят теперь 2 769 900 и 2 909 900 рублей. Предшественника можно купить за 2 671 900 и 2 783 900 рублей.

Зато теперь Omoda C5 AWD стала доступнее: если раньше начальная стоимость кроссовера с системой полного привода составляла 3 069 900 рублей, то новинку предлагают за 2 849 900 рублей. Разумеется, ради этого пришлось сэкономить на оснащении: минус LED-фары, электропривод складывания зеркал, система кругового обзора и передние датчики парковки, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль с сопутствующим набором ассистентов и так далее.

Цена Omoda C5 2025 модельного года в комплектации Active стартует от 3 119 900 рублей, в топ-версии Supreme - от 3 259 900 рублей.

Полноприводные версии Omoda C5 комплектуются турбомотором 1.6 литра мощностью 150 л.с. и "роботом" DCT7.

Ранее "РГ" сообщала, что обновлённый Omoda C5 уже начал появляться у дилеров.