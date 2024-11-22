Нелегальные таксисты приводят к потерям в бюджете

Экономист Щельцин подсчитал потери бюджета от нелегальных таксистов. В России продолжает увеличиваться количество водителей такси, которые уходят с легального рынка. В первую очередь, в серую зону идут самозанятые перевозчики, которые столкнулись со сложностями из-за требований закона «О такси», принятого в сентябре 2023 года. В итоге, как сообщил в беседе с IZ.RU глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, бюджет может потерять колоссальные средства в виде неуплаченных налогов.

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Эксперт отметил, что наиболее заметна тенденция в регионах, где активно набирают популярность различные группы в мессенджерах и чат-боты. Пассажиры могут воспользоваться услугой «Такси без посредника» и, как правило, поездки оказываются дешевле, чем если пользоваться агрегатором, но не безопасны.

«Клиент пишет сообщение откуда его надо забрать и куда привезти, а в ответ ему приходит сообщение о машине, которая приедет, и стоимости поездки. Что за водитель будет за рулём, есть ли у него вообще права — остаётся тайной», — отметил Щельцин.

На сегодняшний день на территории России действует несколько тысяч подобных сервисов, через которые совершается около 1 млн поездок в месяц.

В результате, по предварительной оценке, в период с 2024 по 2026 годы в казну не поступит порядка 88 млрд рублей.