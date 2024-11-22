Эксперт назвал недорогие немецкие авто, продающиеся в России

Топ-5 самых доступных новых немецких кроссоверов в России. Немецкие кроссоверы продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам.

© Volkswagen

Портал Autonews составил рейтинг самых доступных премиум-кроссоверов немецкого производства в РФ. На первой строчке Volkswagen Tharu: богато оснащенная полноприводная версия с двигателем 2 л мощностью 186 л.с. и роботом DSG стоит 4,2 млн рублей. На авто распространяется дилерская гарантия сроком два года. 5 млн рублей стоит Audi Q2 в комплектации 35 TFSI S-tronic c 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 160 л.с., роботом и передним приводом. Машина тоже продается с 2-летней дилерской гарантией. Audi Q3 с 1,5-литровым мотором можно приобрести за 5,8 млн рублей.

На четвертой позиции BMW X1 Long с удлиненной базой, предназначенный для китайского рынка. Вариант BMW X1 xDrive23i с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 204 л.с., полным приводом и роботом можно купить за 6,5 млн рублей. На пятом месте Mercedes-Benz GLB 200 по цене 6,975 млн рублей. У автомобиля 1,3-литровый турбированный бензиновый двигатель, работающий с отдачей 163 л.с., робот, привод передний.