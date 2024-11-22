«АвтоВАЗ» повысит цены на Lada уже в 2024 году

«АвтоВАЗ» планирует повысить цены на автомобили Lada в декабре 2024 года и в январе 2025-го. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, цены на Lada в декабре увеличатся минимум на 50 тыс. рублей и еще на 50 тыс. рублей вырастут в январе. Наибольшее подорожание ожидает Lada Vesta.

«Вилка начинается от 50 тыс. рублей за базовые модели без подушек, ABS, магнитолы и дальше по нарастающей. Сотрудники говорят: Нас ждёт что-то неприличное», — утверждается в публикации.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о вероятности повышения цен на Lada в 2025 году.