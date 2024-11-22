Tesla добавляет опцию ускоренного разгона в Model 3 Long Range AWD

Tesla продолжает удивлять своих поклонников, выпустив обновление для Model 3 Long Range AWD с новой функцией Acceleration Boost. Эта опция, доступная пока только в некоторых странах Азии и Австралии, улучшает разгон с 0 до 100 км/ч на 0,6 секунды — с 4,4 до 3,8 секунд. Стоимость улучшения составляет 1 900 долларов (около 190 тыс. рублей), что делает её гораздо более выгодной, чем покупка более мощной версии Performance, разница в разгоне между которыми составляет всего 0,7 секунды.

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Согласно информации издания 32CARS.RU, разница в цене между стандартной Model 3 AWD и Performance-версией составляет почти 9 000 долларов (902 тыс. рублей). Для активации Acceleration Boost автомобиль должен работать на программном обеспечении версии 2024.20 или выше. Tesla планирует расширить доступность этой функции и для рынков США и Канады до конца текущего года.

Однако этот апгрейд также привлёк внимание в связи с уязвимостями в системе Tesla, которые ранее позволяли хакерам активировать платные функции, такие как Acceleration Boost и FSD, бесплатно. Теперь остаётся вопрос, насколько защищена обновленная версия Model 3.