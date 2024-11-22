Geely Monjaro снова стал лидером спроса среди новых автомобилей с АКПП

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые легковые автомобили с автоматической коробкой передач в период с сентября по октябрь 2024 года. Оказалось, что доля таких автомобилей в общем спросе на новые машины составила 25,2%, а в предложении – 22,9%. Наиболее востребованным авто с АКПП остается среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro.

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По данным платформы, и спрос, и предложение на новые машины с АКП год к году выросли – на 16,4% и 6,6% соответственно. Средняя цена такого автомобиля в сентябре-октябре 2024 года составила 4 469 000 рублей.

Лидером по доле в спросе стал китайский Geely Monjaro: на эту модель пришлось 7% от всего спроса. В топ-5 также вошли GAC GS8 (5,1%), Solaris HS (4,8%), Geely Atlas (3,9%) и Tank 300 (3,4%).

Лидерами по доле в предложении стали: Geely Monjaro (13,6%), Changan UNI-K (5,3%), Solaris HS (5,3%), Geely Atlas (5,2%) и GAC GS8 (4,0%).

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