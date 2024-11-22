Юрист напомнил о наказании за подделку справок для водительских прав

Эксперт рассказал об ответственности за поддельные медсправки для получения прав. За использование такого документа будет наложен штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до двух лет, обязательные работы до 480 часов или арест до шести месяцев. В случае использовании подделки для сокрытия преступления, может быть применено лишение свободы, уточнил юрист.

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Эксперт уверен, что ужесточение контроля выдачи справок должно улучшить механизмы выявления таких случаев.

Русяев объясняет большое количество подделок отсутствием единого реестра и недостаточным контролем ответственных ведомств. «Центральная база может решить этот вопрос, но важно учитывать, что ее внедрение должно сопровождаться строгими мерами защиты данных, чтобы избежать их утечек», — резюмировал специалист.

Ранее эксперт заявил, что разрешённая скорость для СИМ не должна превышать 8 км/ч. Дело не в возрасте тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, а в скорости транспортного средства, говорит он. Специалист напомнил о существаовании национального стандарта электрических СИМ. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов уверен, что запрет на управление электросамокатами подросткам младше 16 лет не решит проблему наездов на пешеходов.