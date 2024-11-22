Рамный «Паладин» на шасси Nissan подешевел до 3 500 000 рублей
Внедорожник Oting Paladin стал дешевле на 300 000 рублей. Скидка распространяется на все без исключения комплектации модели, так что базовый вариант под названием «Делюкс» теперь предлагается дилерами за 3 499 000 рублей. Правда, в стартовом исполнении автомобиль не имеет полного привода, а предлагает задний.
При этом начальная комплектация, отличаясь привлекательной ценой, готова предложить лишь весьма скромный набор оборудования — это фронтальные подушки безопасности, галогеновые фары и обивка сидений кожзамом.
С полноприводной трансмиссией Oting «Паладин» оснащён заметно лучше: в версии «Премиум», кроме полного привода, добавляются кожаный салон, электропривод передних кресел и некоторые другие приятности.
Стоит такая машина после введения фирменного дисконта минимум 3 949 000 рублей, сообщает издание «Автоновости дня». И это весьма конкурентоспособный ценник за «Nissan китайского производства».
История этой модели удивительна: её создала китайская дилерская группа Sinomach Automobile для экспортных рынков, но это вариация на тему японского Nissan Terra. Редакция Quto выяснила, что говорят владельцы про Oting Paladin.