Внедорожник Oting Paladin стал дешевле на 300 000 рублей. Скидка распространяется на все без исключения комплектации модели, так что базовый вариант под названием «Делюкс» теперь предлагается дилерами за 3 499 000 рублей. Правда, в стартовом исполнении автомобиль не имеет полного привода, а предлагает задний.

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При этом начальная комплектация, отличаясь привлекательной ценой, готова предложить лишь весьма скромный набор оборудования — это фронтальные подушки безопасности, галогеновые фары и обивка сидений кожзамом.

С полноприводной трансмиссией Oting «Паладин» оснащён заметно лучше: в версии «Премиум», кроме полного привода, добавляются кожаный салон, электропривод передних кресел и некоторые другие приятности.

Стоит такая машина после введения фирменного дисконта минимум 3 949 000 рублей, сообщает издание «Автоновости дня». И это весьма конкурентоспособный ценник за «Nissan китайского производства».

История этой модели удивительна: её создала китайская дилерская группа Sinomach Automobile для экспортных рынков, но это вариация на тему японского Nissan Terra. Редакция Quto выяснила, что говорят владельцы про Oting Paladin.