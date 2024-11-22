По версии бывшего шеф-дизайнера Jaguar цветом года стал Aqua Mist

Цветом 2025 года по версии бывшего шеф-дизайнера Jaguar стал Aqua Mist. Оттенок получен путем смешения зеленого и синего пастельных тонов, и его можно использовать для автомобилей, одежды или предметов интерьера. Прогноз цветовых тенденций студия Callum будет публиковать ежегодно.

© Motor.ru

Студия Callum, основанная бывшим шеф-дизайнером Jaguar Иэном Кэллумом, решила ежегодно публиковать собственный прогноз цветовых тенденций, как это делает институт цвета Pantone или шведская NCS Colour. Изучать тренды будет команда дизайнов, колористов и отделочников, и цветом 2025 года они выбрали Aqua Mist. По мнению экспертов, этот колер, полученный путем смешения зеленого и синего пастельных тонов, наполнен свежестью и энергией, а его мягкие и прохладные оттенки ассоциируются со спокойствием и безмятежностью.

© Callum

© Callum

© Callum

Комплиментарная Aqua Mist палитра включает розовый Neon Riot и глубокий синий Midnight Tide. Первый наполнен безудержной энергией. Цвет можно описать как смелый и молодежный, способный придать любому дизайну динамичность и веселье. Midnight Tide, напротив, оттеняет и Aqua Mist, и Neon Riot, делая общую палитру сбалансированной и спокойной. Всё это отвечает новому подходу к выбору цветов, когда на первое место встают пробуждаемые в человеке чувства и эмоции.

© Callum

© Callum

© Callum

При этом Aqua Mist ещё и максимально универсальный оттенок, использовать который можно в автомобильной и текстильной промышленности, в интерьерном дизайне и технологических секторах. Для примера в этот цвет окрасили дорожную версию Jaguar C-X75 и электровнедорожник Skye, представленный Callum в 2023 году.