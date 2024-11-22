Эксперты рассказали, как повлияет на авторынок рост курса доллара

Курс доллара пересек психологическую отметку "за 100 рублей". Что будет, если национальная валюта еще больше подешевеет?

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Как поясняет портал "АвтоВзгляд" для отечественного авторынка ослабление рубля к доллару принесет ничего хорошего. Китайские автомобили, два последних года укреплявшие позиции в России, привозят по контрактам с долларовыми ценами.

Прошлой весной стало ярко заметно, что поставщики из КНР манипулируют "валютным фактором": получают огромную прибыль от продаж на российском авторынке, по сравнению с "Поднебесной", но используют укрепление доллара к рублю для обоснования повышения цен.

Аналитики говорят, что сейчас доллар подорожал сам по себе - после выборов президента США. Рубль же подешевел, в том числе, из-за юаневой ликвидности, а к ней привел страх китайских партнеров перед политическими факторами.

По прогнозам, после повышения ставок утильсбора (напомним, 1 января 2025 года будет следующая индексация, и так до 2030 года) китайские поставщики наверняка повысят цены. И снова обоснуют это новым ослаблением рубля. Конкурировать же российскому автопрому с китайским, предлагающим льготные кредитные программы для покорения рынка, очень сложно.

Что в итоге? Машины в России становятся все дороже - из-за стоимости кредитов. И ослабление рубля, с учетом поведения китайских поставщиков, еще больше усугубит ситуацию.

Ранее "РГ" дала прогноз, что дефицита масел в России не предвидится.