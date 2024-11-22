Эксперты рассказали, как повлияет на авторынок рост курса доллара
Курс доллара пересек психологическую отметку "за 100 рублей". Что будет, если национальная валюта еще больше подешевеет?
Как поясняет портал "АвтоВзгляд" для отечественного авторынка ослабление рубля к доллару принесет ничего хорошего. Китайские автомобили, два последних года укреплявшие позиции в России, привозят по контрактам с долларовыми ценами.
Прошлой весной стало ярко заметно, что поставщики из КНР манипулируют "валютным фактором": получают огромную прибыль от продаж на российском авторынке, по сравнению с "Поднебесной", но используют укрепление доллара к рублю для обоснования повышения цен.
Аналитики говорят, что сейчас доллар подорожал сам по себе - после выборов президента США. Рубль же подешевел, в том числе, из-за юаневой ликвидности, а к ней привел страх китайских партнеров перед политическими факторами.
По прогнозам, после повышения ставок утильсбора (напомним, 1 января 2025 года будет следующая индексация, и так до 2030 года) китайские поставщики наверняка повысят цены. И снова обоснуют это новым ослаблением рубля. Конкурировать же российскому автопрому с китайским, предлагающим льготные кредитные программы для покорения рынка, очень сложно.
Что в итоге? Машины в России становятся все дороже - из-за стоимости кредитов. И ослабление рубля, с учетом поведения китайских поставщиков, еще больше усугубит ситуацию.
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