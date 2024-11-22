В условиях плотной застройки парковка во дворах всегда сопряжена с нервотрепкой. Помимо риска поцарапать автомобиль соседа, есть вероятность и нарваться на штраф. Эксперты "Рольф Сервиса" рассказали "Российской газете", где можно парковать машину во дворе, а где - лучше не стоит.

Где нельзя оставлять ваш автомобиль:

- Возле мусорных баков. Штраф за такую парковку составляет от 1 500 до 5 000 рублей. Сумма зависит от региона. В Москве, например, она максимальна, как и в Санкт-Петербурге.

- На парковочных местах, которые предусмотрены для людей с ограниченными возможностями. Разумеется, этот запрет не распространяется, если вы сами принадлежите к данной категории или перевозите человека с инвалидность. В случае нарушения, штраф составит - 5 000 рублей. И ваш автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. А это - дополнительные расходы.

- На "зеленых" зонах. Предусмотренный законодательством штраф - 5 000 рублей для физических лиц и до 300 000 - для юридических лиц. Это самые суровые суммы наказаний, в регионах они начинаются от 500 рублей.

- Парковаться в местах, которые блокируют выезд с придомовой территории. Штраф составит от 1 500 до 3 000 рублей. Максимальный - В Москве и Санкт-Петербурге.

- Оставлять автомобиль с включенным двигателем. В случае нарушения придется заплатить 1 500 рублей в регионах, а в столице и Санкт-Петербурге - 3 000 рублей.

- Оставлять машину, если она препятствует проходу пешеходов, проезду спецтранспорта или других автомобилей. Сумма штрафа в регионах составит 2000 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге - 3 000 рублей.

А есть еще особые условия по парковке грузовиков, вес которых составляет более 3,5 тонн. Но это, все же, редкие случаи, поэтому на них мы не останавливаемся. Скажем только, что им останавливаться можно только в специально обозначенных местах.

На что следует обратить внимание при парковке

- Стоит убедиться, что ни одно из колес автомобиля не задевает газон. Мы говорили об этом, когда рассуждали о штрафах и запретах, но зимой есть нюанс - под покровом снега не всегда можно понять, заехал ли ты на "зеленую зону". Особенно это актуально в тех местах, где нет бордюров и ограждений. Автомобилисты очень часто получают штрафы за такие нарушения.

- Проверьте, чтобы двери вашего автомобиля свободно открывались. В ином случае есть вероятность повредить стоящие рядом машины или самому стать “жертвой” такой невнимательности.

- Оценить возможность выезда, если близлежащий автомобиль встал напротив или рядом с вами. В спешке можно не обратить на это внимание, но когда вам понадобится уехать, вы потратите гораздо больше времени, пока будете пытаться дозвониться до соседа по парковке, с просьбой сдвинуть машину.

Эти простые правила помогут вам избежать штрафов и лишних переживаний по поводу вашего автомобиля. Конечно, стоит добавить, что во дворах, где нет специальных мест для парковки, оставлять машину разрешено либо параллельно проезжей части, либо на тротуаре, но таким способом, чтобы для прохода пешеходов оставалось не менее двух метров. В остальных случаях следуйте указанием дорожных знаков, которые подскажут вам, где мы можете парковать свой автомобиль.