В России подорожал седан Chery Arrizo 8. Модель прибавила 30 тысяч рублей во всех комплектациях и теперь стоит от 2,73 миллиона. В базовое оснащение Arrizo 8 входят светодиодная оптика, мультимедийная система с двумя дисплеями, «зимний пакет» и двухзонный климат-контроль. Самая дорогая версия, Ultra, оценивается в 3 160 000 рублей.

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Компания Chery второй раз за месяц пересмотрела цены на седан Arrizo 8 в России. Теперь все комплектации подорожали на 30 тысяч рублей, выяснили «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов китайского бренда. За начальную версию Active отныне просят 2 730 000 рублей, Prime обойдется в 2 930 000, Ultra Black — в 3 140 000, а Ultra — в 3 160 000 рублей.

Стандартно Arrizo 8 оснащен 17-дюймовыми двухцветными колесами, полностью светодиодной оптикой, «зимним пакетом», двухзонным климат-контролем с ионизатором воздуха, цифровым кластером с двумя экранами диагональю 10,25 дюйма каждый, а также боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом и повторителями сигналов поворота.

В топовых версиях есть панорамная крыша с люком, фоновая подсветка салона, автоматический дальний свет, авиационные подголовники для сидений второго ряда, функция ароматизации воздуха, электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья, десять подушек безопасности, аудиосистема с 12 динамиками и комплекс электронных ассистентов.

Силовой агрегат у Chery Arrizo 8 один — это 150-сильный бензиновый турбомотор 1.6, сопряженный с семиступенчатым «роботом». Разгон до 100 километров в час у седана занимает 9,8 секунды, максимальная скорость — 190 километров в час.