Эксперт назвал четыре способа продления срока службы зимних шин

Для увеличения срока эксплуатации зимних шин следует придерживаться нескольких простых, но важных правил, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского производителя шин Ikon Tyres.

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«Зимние шины не должны эксплуатироваться летом при высоких температурах воздуха и дорожного полотна, так как это приводит к быстрому изнашиванию протектора. При этом не стоит затягивать с сезонной сменой. Оптимально рассмотреть замену шин на зимние до момента появления наледи или снега на дорогах», — пояснили в компании.

Также шины необходимо правильно обкатать после установки: первые 500-900 километров следует избегать резких ускорений и торможений. Кроме того, рекомендуется снизить максимальную скорость движения.

Перед отправкой на межсезонное хранение зимние шины должны быть тщательно очищены от любых загрязнений, так как на них могут оставаться агрессивные дорожные реагенты, разрушающие резиновую смесь.

Шины должны храниться в сухом, темном и проветриваемом месте без пакетов, чтобы избежать образование внутри конденсата. Влага способна проникнуть вглубь покрышки через микропоры и разрушить металлокорд. Оптимальный способ хранения: не смонтированные на диске шины ставятся вертикально, колесо в сборе — горизонтально, пояснили в Ikon Tyres.