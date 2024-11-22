Ferrari пять лет судится с дантистом, построившим суперкар F40 из металлолома

Компания Ferrari судится с жителем Бразилии из-за реплики суперкара F40. Мужчина собственноручно построил кустарную реплику суперкара F40 из металлолома. Итальянская марка обвинила его в нарушении авторских прав и попытке получения незаконной прибыли. Причем судебная тяжба продолжается уже пятый год. С тех пор самодельный автомобиль отправили под пресс. Однако юристы производителя из Маранелло надеются получить от автолюбителя финансовую компенсацию.

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Житель Бразилии по имени Хосе Сикейра построил копию Ferrari F40 в 2017 году из запчастей, которые нашел на местных свалках. Самодельное купе энтузиаст оборудовал двигателем от Toyota Camry образца 1997 года.

© Ferrari

Мужчина рассказал, что решился на создание реплики, поскольку всегда мечтал о подобном суперкаре и не хотел получить прибыль от автомобиля. При этом спустя год после постройки бразилец выставил машину на продажу. Однако это была вынужденная мера, поскольку стоматологический кабинет Хосе обокрали неизвестные, поэтому дантист остался без работы.

Объявление о продаже копии F40 увидели сотрудники Ferrari, которые подали в суд на бразильца. Мужчине предъявили несколько обвинений, а самодельный автомобиль уничтожили при помощи пресса. Однако на этом юристы не остановились и теперь собираются получить от стоматолога денежную компенсацию. В настоящий момент банковский счет Хосе заморожен.

Бразилец же, в свою очередь, тоже попробовал судится с итальянским брендом. Мужчина потребовал компенсации в 100 тысяч реалов (примерно 1,7 миллиона рублей по текущему курсу) за нанесенный репутации дантиста ущерб и перенесенный стресс. Однако суд отклонил встречный иск.

В конце сентября итальянский суд арестовал активы главы Ferrari из-за подозрений в мошенничестве. Кроме того, власти заморозили денежные средства руководителя Stellantis.