В Белоруссии обновленный Voyah Free Pro стоит дешевле, чем "дорест" в России

В Беларуси Voyah Free оказался на 1,7 млн рублей дешевле, чем в России. Компания «Автопромсервис», которая представляет интересы Voyah на рынке РБ, объявила о старте продаж обновленного кроссовера Free 318. Цены стартуют со 125,9 тысячи белорусских рублей, что в пересчете на российские рубли составляет 3,8 миллиона. Таким образом, рестайлинговая модель оказалась на 1,7 миллиона рублей дешевле, чем дореформенная в России.

© Motor.ru

Обновленный Voyah Free получил обозначение 318. У него увеличенный до 1357 километров запас хода, а время разгона с места до 100 километров в час сокращено до 4,5 секунды. В состав установки входят два электромотора суммарной мощностью 490 лошадиных сил и ДВС, который выступает в роли генератора для зарядки батареи. Из внешних отличий — красные тормозные суппорты, черный глянцевый декор и двухцветные литые 20-дюймовые диски. Кроме того, доступны новые варианты отделки интерьера — темно-серый с изумрудной прострочкой и светло-серый.

© Voyah

© Voyah

В список оснащения входят три экрана, отделка кожей Nappa, сенсорнаня панель управления на втором ряду, пневмоподвеска с системой динамического управления демпфированием, которая регулируется в зависимости от скорости движения в диапазоне 100 миллиметров, система управления жестами и адаптивный круиз-контроль. Заявлены 26 систем помощи водителю, световая анимация спереди и подсветка эмблемы.

Ранее российское представительство Voyah объявило о запуске программы поддержки автовладельцев — компания распространила гарантию на автомобили, которые попали в Россию неофициально. Например, на неофициально ввезенные кроссоверы Free и минивэны Dream предложена гарантия сроком один или три года, а также программа поддержки на дороге.