Стало известно, какую машину и почему очень трудно продать в России

Любите быть в центре внимания? Хотите, чтобы водители показывали большой палец при появлении вашего автомобиля, а пешеходы фотографировалось с ним? Обратитесь к специалистам по аэрографии. Они нанесут на кузов несмываемый рисунок в полном соответствии с вашим художественным вкусом: от марсианского пейзажа до изображения любимой собаки. Попутно аэрография станет надежной защитой от угона. Преступникам слишком рискованно связываться с заметной машиной. Простой сменой номеров им точно не обойтись. Но есть у такого способа индивидуализации есть и огромный минус.

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"Продать машину с аэрографией "как есть" - почти невыполнимая задача, - рассказал "Российской газете" технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов, - Исключение - ситуация, когда продавец сразу решает скинуть 30% от рыночной цены автомобиля. Но, как правило, человек морально не готов к подобному повороту событий, он отдал мастерам несколько десятков, а скорее всего, несколько сотен тысяч рублей, и рассчитывает, что машина как минимум не стала от этого дешевле".

Если рисунок покрывает большую часть поверхности автомобиля, выходом может стать полная перекраска кузова, но и такое решение нельзя назвать оптимальным.

"Во-первых, качественная перекраска - дело дорогое, - продолжает Максим Рязанов, - во-вторых, покупатели боятся перекрашенных машин. Они опасаются, что дело не в аэрографии, а каком-то серьезном ремонте, который скрывает увеличенный слой лакокрасочного покрытия"

Эксперт автомобильного маркетплейса Fresh сравнивает аэрографию с большой цветной татуировкой, сделанной по тщательно подобранному эскизу: