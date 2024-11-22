Представлен Porsche 911 GT3 RS с пакетом Manthey

Porsche 911 GT3 RS обзавелся трековым пакетом Manthey. Такой спорткар генерирует больше тонны прижимного усилия, оснащен электронноуправляемыми двухклапанными амортизаторами с раздельными регулировками уровней сжатия и отбоя и усиленной тормозной системой. Двигатель прежний — оппозитная «шестерка» 4.0 мощностью 525 лошадиных сил и 465 Нм крутящего момента. Коробка передач — семиступенчатый «робот» PDK.

© Motor.ru

Спустя два года изнурительных тестов Porsche 911 GT3 RS (992) наконец получил трековый пакет Manthey Kit. Разработан он Porsche Development Centre совместно с инженерами команды Manthey Racing и позволяет увеличить прижимную силу до уровня какого-нибудь гиперкара. На 285 километрах в час 911 GT3 RS с Manthey Kit генерирует тонну с плюсом прижима, что обеспечивает более высокую скорость в поворотах и положительно сказывается на общей стабильности.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

На машину ставят увеличенный сплиттер, передние крылья с закрылками Герни и плавник-стабилизатор от спортпрототипа 963, совмещенный с углепластиковой панелью, заменяющей заднее стекло. Сзади всё внимание на себя оттягивает антикрыло с несколькими рабочими плоскостями, системой DRS и увеличенными торцевыми пластинами, а также огромный диффузор, ускоряющий воздушный поток под днищем и прижимающий спорткар к дороге.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Помимо аэродинамических элементов, в Manthey Kit входит полуактивная подвеска с перенастроенными под возросшую нагрузку пружинами и электронноуправляемыми двухклапанными амортизаторами. Данные для подстройки жесткости они получают от четырех датчиков ускорений на колесах и трех на кузове. Тормозные магистрали заменены на стальные, а для машин с улеродкерамикой вдобавок доступны гоночные термостойкие колодки.

© Porsche

© Porsche

Докупить можно композитные накладки порогов с подсвеченной надписью Manthey, проекторы в дверях, наклейки и буксировочную проушину. Заказы на Manthey Kit уже принимают, но «живые» комплекты появятся у европейских дилеров только в январе 2025 года. За пределами EC продажи начнутся весной. Цена в Великобритании — 100 тысяч фунтов стерлингов, притом что сам 911 GT3 RS стоит от 192 600.

Кстати, Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit принадлежит официальный рекорд Нюрбургринга в категории Sports Cars (6:43,3), и у немцев есть планы установить новый на 911 GT3 RS.