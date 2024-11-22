Audi представила обновленный электрический седан e-tron GT 2025 года

Audi представила обновлённый электрический спортседан e-tron GT 2025 года, предлагая улучшенные характеристики и передовые технологии. В линейку входят три версии: S e-tron GT, RS e-tron GT и флагманская RS e-tron GT Performance. Эти модификации делают модель конкурентом Porsche Taycan, устанавливая новые стандарты производительности и дизайна.

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Мощность S e-tron GT выросла до 671 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды. RS e-tron GT развивает 845 л.с. и достигает этой скорости за 2,8 секунды. Новая версия RS Performance предлагает впечатляющие 912 л.с. и ускоряется до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость для RS-версий составляет 250 км/ч, для S — 244 км/ч.

e-tron GT получил новую батарею на 97,0 кВт·ч, которая обеспечивает версии S запас хода до 482 км. Зарядка мощностью 320 кВт позволяет восполнить заряд с 10 до 80% за 18 минут или проехать дополнительные 280 км за тот же период.

Как сообщает издание SPEEDME.RU, внешне спортседан также стал привлекательнее благодаря обновлённой решётке радиатора, матовой углеродной крыше и новому цвету Bedford Green. Интерьер дополнен улучшенной цифровой панелью приборов, отображающей данные батареи, и панорамной крышей с изменяемой прозрачностью.

Стандартная пневмоподвеска получила два уровня регулировки, а опциональная активная подвеска позволяет точно настраивать каждое колесо. Также доступны карбон-керамические тормоза с 10-поршневыми суппортами. Цены на модель в Европе стартуют от €118 770 (S e-tron GT) и достигают €157 180 за RS Performance.