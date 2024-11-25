Эксперт протестировал новый Jetour Dashing и нашел проблему при сборке

В конце лета 2024 года журнал "За рулём" рассказал об эксплуатации кроссовера Jetour Dashing в условиях 30-градусной жары. Тогда эксперт издания Александр Виноградов обратил внимание на деформацию одного из элементов салона, и в компании наконец-то дали ответ, почему это произошло на самом деле.

© Российская Газета

"Оказалось, что панель верхнего динамика искривилась. Пластик деформировался, пока автомобиль стоял на солнце. Давно не встречал подобного у современных автомобилей - могу вспомнить такие случаи разве что на Форде Mondeo пятого поколения", - писал журнал летом.

Дело оказалось не в деформации от жары в салоне, а из-за нарушения сборочного процесса. Кроссовер Dashing у "За рулём" был выпущен в мае 2024 года, то есть в рамках пилотной партии. Корпус динамика, как оказалось на самом деле, не деформировался - у него отсоединилось крепление: "косяк при сборке", - резюмировал "ЗР".

Купить Jetour Dashing в России можно за 2,49-1,19 млн рублей. Автомобиль доступен с передним приводом, турбомоторами 1.5 и 1.6 литра мощностью 147 и 190 л.с., МКП или 6-ступенчатым "роботом" на выбор.