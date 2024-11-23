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НАПИ: за 5 лет на содержание Exeed LX придется потратить 2,4 млн рублей

За пять лет владельцы китайского кроссовера Exeed LX потратят на его обслуживание 2,4 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Стало известно, во сколько обойдется владение кроссовером Exeed LX
© Chery

Так, каждый километр на Exeed LX обойдется в 32,02 рубля. За год получается сумма 480,3 тыс. рублей, за пять лет — 2,4 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации AWD Premium Plus составляет 3,38 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого НАПИ оценило снижение стоимости девяти моделей популярных в России китайских кроссоверов после трех и пяти лет эксплуатации. Лидером по сохранению остаточной стоимости стал Changan CS35 Plus.

По данным НАПИ, через три года эксплуатации этот автомобиль сохраняет почти 77% своей первоначальной стоимости, а через пять лет — более 67%. Бестселлер российского рынка Geely Coolray после трех лет владения сохраняет 71% своей первоначальной стоимости, а после пяти лет — 64,8%.

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