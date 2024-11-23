Стало известно, во сколько обойдется владение кроссовером Exeed LX

За пять лет владельцы китайского кроссовера Exeed LX потратят на его обслуживание 2,4 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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Так, каждый километр на Exeed LX обойдется в 32,02 рубля. За год получается сумма 480,3 тыс. рублей, за пять лет — 2,4 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации AWD Premium Plus составляет 3,38 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого НАПИ оценило снижение стоимости девяти моделей популярных в России китайских кроссоверов после трех и пяти лет эксплуатации. Лидером по сохранению остаточной стоимости стал Changan CS35 Plus.

По данным НАПИ, через три года эксплуатации этот автомобиль сохраняет почти 77% своей первоначальной стоимости, а через пять лет — более 67%. Бестселлер российского рынка Geely Coolray после трех лет владения сохраняет 71% своей первоначальной стоимости, а после пяти лет — 64,8%.