Упрощенную Lada Aura для такси раскрыли до премьеры. В Сети появились фотографии стретч-седана в ранее невиданной конфигурации. Машина обута в обычные штампованные колёса, лишена медиасистемы с портретно-ориентированным тачскрином, а салон отделан тканью. Lada Aura для такси сфотографирована около АвтоВАЗа, у неё обезличенное СТС без идентификационного номера, а регистрационные знаки относятся к внутризаводским и не закреплены за конкретной машиной.

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Глава АвтоВАЗа допустил разработку Lada Aura для такси в июне 2023 года. Топ-менеджер заявил, что стретч-седан подойдёт для тарифов «Комфорт» и «Комфорт+». В январе подробности об упрощенной версии модели сообщила пресс-служба завода: предполагалось, что Aura для частного извоза окажется дешевле за счёт перехода на связку двигателя 1.6 и «механики», а также отказа от «премиальных» опций.

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В объектив версия такси попадает впервые. Судя по зазорам сопряжения крышки багажника с задним крылом и рейлингам, которые заклеены изолентой, речь идёт о раннем прототипе. Впрочем, даже такая Lada Aura сохранила парктроники и спереди, и сзади, а также чёрные контрастные зеркала и противотуманные фары. Также у седана дверные ручки в цвет кузова, хотя у «Весты» были экземпляры с неокрашенными деталями.

Очевидно, что упрощенная Lada Aura для такси окажется самой дешевой в гамме. А на вершине линейки окажется электромобиль e-Aura с креслами от поставщика Aurus. Первыми покупателями стретч-седана станут чиновники: глава автогиганта надеется, что несмотря на госзаказ, новинку начнут отгружать к дилерам до конца года.