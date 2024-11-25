Volvo начнет выпускать мощный гибридный кроссовер другого бренд

Volvo начнет выпускать мощный гибридный кроссовер другого бренда. Журналисты выяснили: на подходе альтернативная версия Lynk & Co 08 — для китайского рынка модель переделают, чтобы она соответствовала корпоративному стилю Volvo. Доработки не будут сводиться к переклеиванию логотипов: совместно с производителем смартфонов Meizu планируют переделать информационно-развлекательный комплекс и переписать программное обеспечение.

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Lynk & Co 08 вышел на китайский рынок прошлой осенью. Речь идёт о кроссовере длиной 4,8 метра, который бывает только заряжаемым гибридом и в самой дорогой версии развивает 593 лошадиные силы и 905 Нм. В Китае модель играет в сегменте Geely Monjaro, и похоже Volvo готова воспользоваться наработками партнёров.

В основе «восьмёрки» платформа CMA 2, знакомая инженерам Volvo по старому XC40. Однако от исходника Lynk & Co отличается силовой установкой EM-P PHEV с двумя или тремя электродвигателями и 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Есть варианты с батареями на 21,2 или 39,8 киловатт-часа, передним или полным приводом. Цены стартуют со 182 тысяч юаней (25 тысяч долларов).

Марка Volvo в Китае относится к премиуму, поэтому переделанный Lynk & Co 08 может быть значительно дороже исходника. Аналогичная история была с минивэном Zeekr 009 под шведским брендом. Проблемы могут возникнуть с софтом: пока Volvo не хочет копировать программное обеспечение Lynk & Co, а адаптация под фирменный стиль займёт время.