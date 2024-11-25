Renault лишит кроссоверы мотора от Mercedes-Benz

Renault лишит кроссоверы «совместного» мотора с Mercedes-Benz. Французские журналисты выяснили, что 1,3-литровый агрегат линейки TCe постепенно исключат из гаммы. Топ-версии мощностью 160 лошадиных сил уже лишился Captur; теперь эта модификация исчезла из каталогов Arkana и Austral. В 2025 году наступит пора прощания с менее производительными вариантами (130 и 140 сил). Взамен придёт «турботройка» 1.2 TCe от Dacia Bigster.

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Турбомотор 1.3 (H5HT) разработан компанией Renault, однако на компактных «Мерседесах» с поперечным расположением силового агрегата он тоже встречается (M282). На небогатых версиях A-Class, B-Class, GLA и GLB такой двигатель устанавливается до сих пор. А вот французская компания взяла курс на малолитражный трёхцилиндровый мотор 1.2 Tce и гибридные системы.

Французские журналисты отмечают, что ярко выраженных слабых мест у 1,3-литровой «турбочетвёрки» нет, но гибриды более экономичные, экологичные и доступные. К примеру, на кроссовере Austral силовая установка E-Tech 200 позволяла экономить почти два литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле. Исключением останется семейство компактвэнов и каблучков Renault Kangoo: ему пока даунсайзинг не грозит.

В России турбомотор 1.3 TCe планировали локализовать, и при таком раскладе «турбочетвёрка» могла прописаться не только под капотом Renault, но и достаться новым моделям Lada. Однако после 2022 года этим планам не суждено было сбыться, и перспектива массового турбомотора на АвтоВАЗе отложена до лучших времен.