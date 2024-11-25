Раскрыты цены всех оставшихся на складе Mercedes, собранных в России. Телеграм-канал Mash поделился скриншотом таблицы с модификациями последних «Мерседесов» отечественного производства. Эти автомобили начали поступать в дилерскую сеть, но на складе МБ Рус остаётся около двадцати экземпляров. В основном это дизельные кроссоверы GLE, но есть пара GLS, четыре GLC и один E-Class, год выпуска во всех случаях 2024-й.

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Утечка позволяет определить рекомендуемые розничные цены с учётом НДС, однако в условиях нехватки официальных Mercedes-Benz можно не сомневаться: реальные прайс-листы будут выше. За заднеприводный E 200 в небогатой комплектации хотят выручить 8 324 640 рублей, все GLC 300 d 4Matic стоят одинаковые 9 745 920 рублей. Уникальность ситуации в том, что GLC сменил поколение почти два с половиной года назад, а E-Class — полтора года назад.

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Основную часть оставшихся на складе «Мерседесов» составляют GLE 300 d 4Matic и GLE 400 d 4Matic, в зависимости от оснащения такие кроссоверы стоят от 15 737 600 до 18 263 448 рублей. Самые дорогие флагманские GLS 400 d 4Matic: их всего два, оба за 18 831 960 рублей. Цвета машин классические: полярно-белый неметаллик, металлик чёрный обсидиан, белый бриллиант, серый селенит.

Хотя комплектующие сформированы в 2022 году, в ПТС будет указан 2024 год выпуска, а дилерская гарантия составит два года. Часть машин уже доступны у дилеров, но надолго они не задерживаются: объявления сняли почти мгновенно. Ожидается, что вместо Mercedes-Benz в Подмосковье станут собирать автомобили Exeed.